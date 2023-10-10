В Конгрессе США обсуждают годовой пакет помощи Украине на $50-100 млрд – WSJ

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки якобы готовят новый масштабный пакет помощи Украине для борьбы с вторжением России на $50-100 млрд. Новая помощь будет рассчитана на год.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило издание The Wall Street Journal. Как отмечают журналисты с ссылкой на источники, сенаторы от Республиканской и Демократической партий хотят принять годовой пакет помощи Киеву уже в ближайшие недели.

Как говорится в материале, сенаторы считают, что в одном масштабном пакете помощи есть больше толка, чем в нескольких, но поменьше. Это, по их мнению, "придаст Украине чувство уверенности", а также также такой шаг лучше "с политической точки зрения".

По данным журналистов, решение могут одобрить в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября, когда закончится срок действия текущего законопроекта о временных расходах.

Источник сказал журналистам, что сенаторы выразили "ограниченный оптимизм" относительно одобрение нового пакета для Украины, при этом его окончательная сумма пока не известна.

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Например, Линдсей Грэм из Республиканской партии предложил выделить $60-70 млрд, демократ Ричард Блюменталь уверен, что нужно дать Украине $100 млрд.

Накануне издание The Telegraph писало, что президент Америки Джо Байден планирует запросить у Конгресса крупнейший пакет финансовой помощи для Украины на рекордные $100 млрд. Техники и гуманитарных грузов должно хватить до конца 2024 года, чтобы не касаться этого вопроса во время выборов президента.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– в Белом доме обсуждают возможность активизации грантовой программы Госдепа для предоставления дополнительной военной поддержки Украине, учитывая сложности с финансированием от Конгресса.

– При этом в администрации главы Штатов заверили, что спланировали предоставление новых пакетов помощи ВСУ на две недели вперед.

– По данным СМИ, в период с 9 по 15 октября Штаты могут объявить об отправке Украине новой партии военной техники и оборудования на 200 миллионов долларов.

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