Байден планирует запросить у Конгресса рекордные $100 млрд на помощь для Украины – The Telegraph

Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса крупнейший пакет финансовой помощи для Украины. Ожидается, что ее размер составит рекордные $100 млрд.

Техники и гуманитарных грузов должно хватить до конца 2024 года, чтобы не касаться этого вопроса во время выборов президента Америки. Об этом пишет издание The Telegraph.

Отмечается, что Белый дом разрабатывает планы обратиться к Конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи на фоне опасений, что продолжающиеся споры по поводу расходов могут нанести ущерб президенту на выборах в следующем году.

Некоторые чиновники полагают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать 100 миллиардов долларов, может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить поддержку Украины до выборов в ноябре следующего года.

"Концепцию „большого пакета" решительно поддерживают многие члены администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов", – отметил источник издания.

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Представитель администрации президента США сообщил, что Белый дом "не принимает никаких решений о том, делать ли один большой пакет или о том, сколько он будет стоить" до тех пор, пока не пройдут выборы на замену спикера Кевина Маккарти, которые, как ожидается, начнутся в среду.

Но он подтвердил, что крупный пакет финансирования войны до ноября 2024 года является "одним из вариантов", находящихся на рассмотрении.

По данным The Telegraph, если голосование по такой помощи дойдет до Палаты представителей, оно, скорее всего, пройдет при поддержке почти всех демократов и около половины представителей республиканцев. Финансирование Украины также пользуется поддержкой значительного большинства сенаторов.

С момента начала широкомасштабной войны в феврале 2022 года Конгресс утвердил четыре военных пакета на общую сумму около 113 миллиардов долларов.

Из этой суммы около 73 миллиардов долларов было напрямую переведено в Киев наличными или в виде оружия, взятого из американских запасов. Самый крупный пакет в 45 миллиардов долларов был принят в декабре 2022 года, но его срок близок к завершению.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Администрация Джо Байдена обсуждает возможность активизации грантовой программы Государственного департамента для предоставления дополнительной военной поддержки Украине, учитывая сложности с финансированием от Конгресса.

– В Белом доме при этом заверили, что спланировали предоставление новых пакетов помощи ВСУ на две недели вперед.

– По данным СМИ, на следующей неделе (9-15 октября) Штаты могут объявить об отправке Украине новой партии военной техники и оборудования на 200 миллионов долларов.

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