США готовят новый пакет вооружений для Украины на $200 млн – Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена якобы собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн, несмотря на ситуация в Конгрессе. Официальное заявление будет сделано, вероятно, уже на следующей неделе.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило издание Reuters с ссылкой на источники. Как отмечается, министерство обороны Штатов продолжает использовать средства, обнаруженные из-за ошибки в бухгалтерском учете на несколько миллиардов долларов.

"Эти средства позволили Белому дому отправить Украине вооружение, и снаряды, несмотря на исключение новой помощи Киеву из законопроекта о временных расходах, который недавно был принят Палатой представителей для предотвращения шатдауна", – говорится в материале.

Какое именно вооружение получит украинская армия от Вашингтона пока что неизвестно, как утверждают журналисты пакет еще формируется. Возможно, о нем официально объявят 11 октября во время заседания Контактной группы относительно помощи Украины (Рамштайн).

Видео дня

"Предполагается, что стоимость этого пакета составит около $200 млн и будет включать аналогичные снаряды и технику, как и в прошлых пакетах", — цитирует Reuters слова источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Белый дом обсуждает возможность активизации грантовой программы Госдепа для предоставления дополнительной помощи Украине, учитывая сложности с получением финансирования от Конгресса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!