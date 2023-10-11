Глава Пентагона подтвердил, что США предоставит Украине пакет помощи $200 млн: что войдет

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября подтвердил решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. В него входят ракеты AIM-9 Sidewinder для противовоздушной обороны, боеприпасы HIMARS, противотанковые ракеты TOW, а также дополнительные снаряды 155-мм и 105-мм калибров.

Об этом Остин заявил в ходе заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он также подчеркнул, что США вместе с партнерами придерживаются взятых на себя обязательств "поддерживать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе".

"Я очень рад, что США объявит следующий пакет помощи Украине объемом 200 млн долларов, и он включает в себя AIM-9 Sidewinder, а также совершенно новые системы ПВО, которые в скором времени будут доставлены в Украину, артиллерию, ракеты, боеприпасы для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, вооружение, необходимое для борьбы с российскими дронами", – отметил Остин, открывая заседание.

Так, в новый пакет войдут:

ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия;

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боеприпасы для HIMARS;

противотанковые ракеты TOW;

155-мм и 105-мм снаряды.

Все это будет выделено из запасов Пентагона.

"США будут стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул Остин.

Он также упомянул про успехи Украины в защите от российской агрессии и освобождении оккупированных Москвой территорий.

"Украина постепенно двигается вперед и продолжает освобождать ключевые территории от окопавшихся там российских захватчиков. Это сложная и опасная война. И мы приветствуем невероятных храбрых украинцев, которые, рискуя своей жизнью, отодвигают войска Путина. И в этих условиях мы не можем уменьшить помощь Украине в борьбе", – подчеркнул глава Пентагона.

Всего за время полномасштабной агрессии России против Украины США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 44 миллиардов долларов.

Новый пакет военной помощи от США был выделен несмотря на то, что недавно Конгресс исключил новую помощь Украине из принятого законопроекта о временном финансировании правительства США. Это было сделано с целью избежать приостановки работы американского правительства вследствие противодействия со стороны части представителей Республиканской партии. После принятия законопроекта республиканцы инициировали отстранение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Новый спикер, как сообщает "Голос Америки", еще не избран. Однако дальнейшая помощь Украине будет зависеть от того, кто займет освободившееся место. Из двух основных кандидатов, претендующих на пост спикера, один поддерживает продолжение поддержки Украины, второй же выступает против.

Тем не менее, вопреки сложившейся ситуации, у Пентагона все еще есть около пяти миллиардов долларов для финансирования военной помощи Украине, одобренных Конгрессом ранее: они остались вследствие переоценки стоимости оружия, поставляемого украинской армии. Изначально при расчете сметы каждого пакета помощи министерство обороны США подсчитывало затраты, понесенные на замену оружия, переданного Украине, тогда как следовало рассчитывать общую стоимость фактически отправленных систем. Когда ошибку обнаружили, оказалось, что ранее поставленные вооружения были переоценены на сумму около 6 млрд долларов. Эти деньги сейчас и используются для продолжения поддержки Украины.

Напомним, ранее в США рассказали об ожиданиях от следующего "Рамштайна". Ключевой темой для обсуждения очередной встречи являются противовоздушная оборона и поставки боеприпасов. Также в США анонсировали, что представители Контактной группы обсудят возможность поставки "ряда других систем, которые сейчас необходимы" украинцам.

Такая повестка дня объясняется приближением зимы и тем, что Россия, как ожидается, снова начнет массированные атаки на украинскую энергетическую систему.