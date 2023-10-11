В Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов

Днем 11 октября во время воздушной тревоги в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. По предварительным данным, враг нанесл по городу ракетный удар.

Перед взрывом военные предупредили об угрозе применения авиационного вооружения. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

Около 13:45 на северо-восточном направлении активизировалась тактическая авиация российской оккупационной армии. Сигнал воздушной тревоги прозвучал во многих областях, в том числе, на Полтавщине.

Также в Воздушных силах обратились к жителям Полтавской обалсти с просьбой пройти в укрытияю. В то же время мониторинговые канали сообдили о воздушной цели в направлении Миргорода. Через несколько минут в городе прогремели взрывы.

В Полтавской областной военной администрации сообщили, что во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской громаде. По предварительным данным, попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы. Информация о пострадавших не поступала.

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Напомним, оккупационные войска страны-агрессора России ночью 6 октября атаковали Полтавскую область. Взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Миргороде.

Позже стало известно, что в результате взрыва повреждены 9 частных домов. По Миргороду оккупанты запустили крылатую ракету "Искандер-К".

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