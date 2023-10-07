В Миргороде на Полтавщине раздались взрывы: первые подробности

Оккупационные войска страны-агрессора России ночью 6 октября атаковали Полтавскую область. Взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Миргороде.

Информацию подтвердил на своем канале в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он отметил, что выясняется информация относительно попаданий по критической или гражданской инфраструктуре Миргородского района.

Лунин также добавил, что по предварительной информации, пострадавших в результате атаки России, нет.

Ранее местные каналы сообщили, что в Миргороде прогремел взрыв. Его было слышно около 00:03.

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В это время в Воздушных силах ВСУ предупредили жителей Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской области о ракетной опасности. Там была объявлена воздушная тревога. В 00:11 тревога была отменена.

Мониторинговый канал Monitor отметил, что, предварительно, по Миргороду оккупанты запустили крылатую ракету "Искандер-К". Там написали, что "все цели перестали существовать".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 октября россияне устроили массированный обстрел Харькова – погиб 10-летний мальчик и его бабушка, по меньшей мере 30 человек пострадали. Среди травмированных – 11-месячный мальчик, брат погибшего ребенка;

– днем 5 октября террористы ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Там проходили поминки по односельчанину, поэтому внутри находилось много людей.

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