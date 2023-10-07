Ракетная атака на Миргород: появились новые данные о разрушениях

Ночью 7 октября российские террористические войска ударили по Миргороду в Полтавской области. В результате взрыва повреждены 9 частных домов.

О последствиях атаки сообщил в Telegram начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, взрыв в городе прогремел около 00.03. Мониторинговый канал Monitor отметил, что предварительно по Миргороду оккупанты запустили крылатую ракету "Искандер-К". Там написали, что "все цели перестали существовать".

Также этой ночью российские террористы ударили сверхзвуковыми ракетами Оникс по гражданской и припортовой инфраструктуре Одесщины. Попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта, пострадали четыре человека. Ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

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В Воздушных силах ВСУ объяснили, что российские оккупанты детально планируют атаки на украинские города ракетами "Искандер". В частности, эти обстрелы враг долго организует и перед тем как запустить ракету, анализирует все данные разведки. Ракет этого типа у страны-агрессора немного, так что оккупанты изучают всю информацию перед ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 6 октября Россия устроила массированный обстрел Харькова. Под огнем оказалось несколько районов в центральной части города: там разрушены дома, погибли 10-летний мальчик и его бабушка, по меньшей мере 28 человек пострадали.

– Силы ПВО Украины ночью 6 октября обезвредили 25 дронов-камикадзе типа Shahed. Такими Россия атаковала преимущественно южные регионы, запустив в общей сложности 33 ударных БПЛА.

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