РФ атаковала Одесщину сверхзвуковыми ракетами 'Оникс': есть попадание в объект припортовой инфраструктуры

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали гражданскую и припортовую инфраструктуру Одесщины сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Попадание пришлось в здание пансионата и зернохранилище возле порта, пострадали четыре человека.

О последствиях очередного военного преступления захватчиков сообщили в Telegram Силы обороны юга и начальник Одесской ОГА Олег Кипер. Отмечается, что ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов – в них выбиты окна.

По словам Кипера, четыре человека получили ранения от обломков стекла. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.

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Напомним, как ранее объяснили в Воздушных силах ВСУ, "Ониксы" предназначены для уничтожения кораблей. Этим обусловлена и ключевая особенность "Ониксов" – летят очень низко над водой, что делает их практически недостижимыми для украинской ПВО целями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 7 октября в Одессе и Черноморске прогремели по меньшей мере три взрыва. В 2 часа ночи в регионе была объявлена воздушная тревога.

– Также в эту ночь оккупационные войска страны-агрессора России атаковали Полтавскую область. Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Миргороде.

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