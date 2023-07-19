Обладают низкой траекторией полета: Игнат рассказал об особенностях ракет 'Оникс', которыми РФ атаковала Украину

Во время ночной атаки на Украину в ночь на 19 июля враг применял ракеты Х-22 и противокорабельные "Ониксы" – и те и другие украинской ПВО крайне тяжело сбивать.

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Если в случае с Х-22 ключевая проблема заключается в большой скорости и баллистической траектории полета ракеты, то особенностью "Ониксов" является то, что они летят очень низко. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат подчеркнул, что у Украины слишком мало средств ПВО, способных противодействовать российским ракетам Х-22 и "Оникс". Они особенно опасны из-за определенных характеристик.

"К сожалению, не все средства, которые сегодня противник применяет, нам доступны для сбивания. Мы понимаем, что Х-22 – это практически крылатая ракета, но атакует она по баллистической траектории", – отметил спикер Воздушных сил.

Ночью по южному региону нашего государства было запущено 8 таких ракет с 8 стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22М3.

По словам спикера ВС ВСУ, Х-22 в России не производят, а имеющиеся с советских времен запасы постепенно уменьшаются.

"Они старые, советские – это из хороших новостей, что они не могут их делать, потому что это самые разрушительные и самые неточные ракеты, которые имеет враг. Но это их не останавливает. Погрешность в 600 метров, допустимая для этой ракеты, абсолютно не сдерживает оккупанта, бьют ими по густонаселенным городам, в частности вот по Одессе", – подчеркнул Игнат.

Кроме того, Одесщину в ночь на 19 июля россияне атаковали также ракетами "Оникс". Они запускаются из береговых ракетных комплексов "Бастион" и предназначены для уничтожения кораблей. Этим обусловлена и ключевая особенность "Ониксов", которая делает их практически недостижимыми для украинской ПВО целями.

"Они летят довольно низко над водой, понятно почему: особенность этой ракеты, что она летит низко и должна попадать в корабли. Это противокорабельные ракеты, которыми противник часто бьет по береговой линии. Шесть этих "Ониксов" были применены", – сказал спикер ВС ВСУ.

Напомним, Россия ночью устроила массированную атаку на Украину. По нашей земле враг запускал Х-22, "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды". Всего силы ПВО сбили 37 воздушных целей.

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