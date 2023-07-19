Оккупанты ночью попали по предприятию и складам с табаком и фейерверками в Одесской области: подробности. Видео

Во время ночной атаки на Одесщину российские оккупанты попали в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками. Также поражен промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник.

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Об этом сообщили в Facebook оперативного командования "Юг". Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.м (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесской области враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы.

Всего оккупанты запустили по Украине 32 беспилотника типа Shahed-136 и 31 ракету. 37 воздушных целей противника удалось обезвредить защитникам украинского неба. В несколько волн обстрелов противник использовал крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".

Основным направлением удара стала Одесщина, там россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и военные объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– рано утром 19 июля в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу беспилотниками Shahed. Однако безрезультатно – на подступах к ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны;

– также россияне атаковали "Шахедами" Херсон. В результате попадания в Шуменском микрорайоне города произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.

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