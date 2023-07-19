Оккупанты ночью нанесли удар по Херсону, произошел пожар: из-под завалов спасли женщину

Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали "Шахедами" Херсон. В результате попадания в Шуменском микрорайоне города произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.

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89-летнюю женщину спасатели достали из-под завалов собственного дома. О последствиях атаки сообщили в Telegram руководителя Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние – удовлетворительное.

Напомним: 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесской области враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы. Также в области дополнительно могли быть применены ракеты типа Р-800 Оникс, которые были выпущены из БРК Бастион, Шахеды и ракеты Х-22.

Взрывы прозвучали также в Харькове, Запорожье и Киевской области. Столицу россияне пытались атаковать дронами, однако безуспешно. На подступах к городу ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

"Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются. По случаю, поблагодарите бойцов противовоздушной обороны своим донатом на их нужды и собрания. Берегите себя!" – написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне оккупанты нанесли удары по Херсону, Волчанску и Краматорску. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть пострадавшие;

– минувшей ночью украинская ПВО отразила массированную атаку России, в основном направленную на южные регионы. Были уничтожены все шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 дрон-камикадзе типа Shahed.

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