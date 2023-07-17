Оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона и обстреляли Волчанск и Краматорск: есть раненные. Фото и видео

Российская террористическая армия продолжает воевать с мирными жителями Украины, нанося артиллерийские и авиационные удары по гражданским объектам. За прошедшие сутки враг ударил по Херсону, Волчанску и Краматорску.

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В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщают главы областных военных администраций и Харьковская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ночью 17 июля российские террористы обстреляли жилые кварталы Херсона. Спавшие в своих домах люди едва успели спастись.

У двух женщин, 82 и 75 лет, врачи диагностировали острую реакцию на стресс. Пока их жизни ничего не угрожает. В результате ночной атаки повреждения получили жилые дома херсонцев.

Утром 17 июля в Харьковской области российские оккупанты обстреляли Волчанск. Враг бил по мирным жителям из артиллерии. В результате обстрела повреждены частные домовладения. 64-летний местный житель получил минно-взрывную травму.

Прокурор и следователь полиции задокументировали последствия вооруженной злости России. При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российские оккупанты продолжили также терроризировать жителей Донецкой области. Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – ранили два человека, повредили жилые дома и территорию предприятия.

На Волновахском направлении под обстрелами были Угледар и Пречистовка, в Комарской громаде – поселок Шевченко. Утром россияне обстреляли из РСЗО "Град" Великую Новоселку.

На Донецком направлении повреждены 8 домов в Кураховской громаде, в течение суток происходили обстрелы Марьинки и Красногоровки.

На Горловском направлении россияне сбросили 2 авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила пятиэтажку. Всего в громаде повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома. В Константиновке повреждены 6 домов, школа и предприятие, один человек ранен и 5 домов повреждены в Плещеевке Ильиновской громады.

На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Ямполе Лиманской общины, 1 в Северске и 1 в Звановке. Всего за сутки россияне ранили 4 жителей Донбасса.

Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 17 июля, снова атаковала мирные украинские города. Взрывы ночью прогремели в пригороде Запорожья, а также в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что днем 16 июля в Харькове прогремели взрывы – российская армия вновь начала атаковать многострадальный город. От обстрелов, которые начались уже спустя несколько минут после завершения сигнала воздушной тревоги, пострадали как минимум семеро гражданских, еще один человек погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра, никто не пострадал.

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