По Харькову нанесен ракетный удар: взрывы прогремели после отбоя тревоги

Днем 16 июля в Харькове снова прогремели взрывы, российская армия вновь начала атаковать многострадальный город. Примечательно, что удары начались уже после отбоя сигнала воздушной тревоги, которая звучала за несколько минут.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале. Все спасательные службы выехали на место прилета для изучения нанесенного ущерба и оказания помощи возможным пострадавшим.

Предварительно удар захватчиков пришелся по Основянскому району. Жителей города настоятельно призывают оставаться в бомбоубежищах или хотя бы соблюдать правила двух стен.

Это уже второй ракетный обстрел Харькова за сутки. Бойцы противовоздушной обороны ведут работу по уничтожению вражеских ракет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра, никто не пострадал.

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