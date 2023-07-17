Раздались взрывы на Запорожье, Днепропетровщине и в Херсоне: первые детали

Российская армия в ночь на понедельник, 17 июля, снова атаковала мирные украинские города. Взрывы ночью прогремели в пригороде Запорожья, а также в Днепропетровской области.

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Также громко было на Херсонщине. О взрывах в регионах писали местные каналы в Telegram.

По данным ресурса "Днепр областной", на Днепропетровщине работали Силы противовоздушной обороны. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что для региона есть угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

О такой же угрозе было предупреждено жителей Запорожской области.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!" – заявили военные.

Позже в Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Донецкой областях объявили угрозу применения баллистического вооружения.

Канал "Это Запорожье" сообщил, что около 00:18 взрывы было слышно в области, а также в самом областном центре.

О ночном обстреле Херсона проинформировали журналисты "Суспільного". По их словам, в городе прогремело две серии взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля оккупанты четыре раза обстреляли Харьков. От обстрелов пострадали как минимум семеро гражданских, еще один человек погиб. Жертвой обстрела стал мужчина 1999 года рождения.

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