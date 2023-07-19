Россия ударила по курортной зоне Николаевской области, есть пострадавшие. Фото и все подробности

Во время массированной атаки в ночь на 19 июля российские войска ударили по Николаевской области. Разрушены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады, на местах прилетов вспыхнули пожары.

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Пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

"Сегодня ночью, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Детальная информация уточняется. Пострадали два человека, один из них госпитализирован", – отметил он.

На место прилетов выехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они тушили пожары, охватившие значительные площади, даже во время повторной вражеской атаки.

"На место прибыли очередные караулы 8 и 19 государственных пожарно-спасательных частей, отделение сельской пожарной охраны "Коблево". Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки. Взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево", – отметили в ГСЧС.

Там добавили, что среди спасателей не было пострадавших.

В Оперативном командовании "Юг" добавили, что Россия атаковала регион дронами-камикадзе. Над Николаевщиной были сбиты два "Shahed-136" (еще шесть уничтожены в Одесской области).

"В результате воздушных боев, падения обломков загорелись и повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады, пострадали двое гражданских", – констатировали в ОК "Юг".

Напомним, Россия ночью устроила массированную атаку на Украину. По нашему государству враг запускал Х-22, "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды". Всего силы ПВО сбили 37 воздушных целей.

В Херсоне в результате вражеских обстрелов произошел пожар: из-под завалов спасли женщину.

А в Одессе захватчики попали по предприятию и складам с табаком и фейерверками в Одесской области. Кроме того, одна из сбитых российских ракет упала в жилом квартале, есть раненые.