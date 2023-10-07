В Одесской области прогремели взрывы: первые детали
В ночь на субботу, 7 октября, в Одессе прогремели взрывы. До этого не был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В регионе прозвучало, как минимум, три взрыва.
В 2 часа ночи в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Одессе и Черноморске.
ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистики.
Как сообщили в мониторинговом канале "Николаевский Ванек", это были пуски с района мыса Тарханкут ракет типа "Оникс" в сторону Черноморска.
В 02:24 прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги.
Как писал OBOZREVATEL:
– 23 июля Папа Франциск в обращении к католикам попросил помолиться за мир в Украине. Особенное внимание он уделил последнему обстрелу Одессы армией РФ.
– В результате этой атаки погиб один мирный житель, еще 22 (среди них четверо несовершеннолетних) получили ранения.
– Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Кроме Спасо-Преображенского собора, пострадали Дом ученых – памятник национального значения, знаменитые одесские дворики и жилые дома.
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