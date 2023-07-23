Папа Римский в своей речи упомянул трагедию в Одессе и призвал молиться 'за дорогу Украину'

В воскресенье, 23 июля, в своем обращении Папа Франциск попросил всех верующих помолиться за мир в Украине. Особенное внимание он уделил последнему обстрелу Одессы армией РФ.

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Об этом сообщило издание Vatican News. Папа сказал, что нельзя прекращать молиться за мир Украины.

После воскресной молитвы "Ангел Господний", Понтифик обратил внимание на ситуацию в Украине в своей речи. Он призвал всех присутствующих и верующих во всем мире помолиться за мирное разрешение войны в Украине.

Особое внимание было уделено ужасному ракетному удару, который произошел недавно в Одессе, и Папа пожелал, чтобы этот конфликт завершился миром и стабильностью для украинского народа.

"Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерти и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе", – сказал Папа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае в Ватикане заявили, что президенты Украины и РФ якобы согласились принять спецпосланников "мирной миссии" Франциска. В Киев и Москву отправятся два разных человека, чтобы обсудить возможное перемирие.

– 13 мая Зеленский посетил Ватикан и встретился с Папой Римским. По словам президента, разговор касался прекращения войны, украинской формулы мира и депортации украинских детей в РФ.

– По словам Франциска, Зеленский просил его позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию, эта тема "очень затрагивает" президента.

– Ранее Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии в российско-украинской войне, и выразил надежду на возможность выступить посредником.