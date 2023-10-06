Россия ночью запустила по Украине 33 'Шахеда': силы ПВО сбили 25 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 6 октября обезвредили 25 дронов-камикадзе типа Shahed. Такими Россия атаковала преимущественно южные регионы, запустив в общем 33 ударных БПЛА.

Об отражении вражеских целей рассказали в Воздушных силах ВСУ. На утро известно о попадании в припортовую инфраструктуру Одесщины.

Как и в предыдущую ночь, оккупационные войска на этот раз тоже атаковали беспилотниками с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Фиксировались пуски в общем 33 дронов, летевших группами на юг, восток и центр Украины.

К отражению вражеской атаки Воздушные силы привлекли подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные войска и истребительную авиацию.

Во взаимодействии с ПВО Сил обороны защитникам удалось сбить 25 БПЛА Shahed-131/136. В частности, "Шахеды" обезвредили в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

Видео дня

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что над регионом ночью сбили семь дронов-камикадзе. Благодаря защитникам неба атака обошлась без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры.

Напомним: ночью в пятницу взрывы раздавались на Одесщине и Черкасщине. Их объяснили работой ПВО и призвали жителей ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 5 октября, защитники неба сбили 24 из 29 "Шахедов" на юге Украины. В то же время произошло и попадание – в инфраструктурный объект на Кировоградщине.

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