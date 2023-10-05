Россия ночью атаковала Украину 29 'Шахедами': силы ПВО сбили 24 дрона

Защитники неба Украине ночью 5 октября отбили массированную атаку России, которую та в очередной раз совершила с применением ударных БПЛА Shahed. В воздушном пространстве страны обезвредили 24 из 29 вражеских целей.

Оккупанты запускали "Шахеды" с территории Крыма. Об отражении атаки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "Шахеда", – говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запускал ударные дроны с южного направления (мыс Чауда во временно оккупированном Крыму). Всего было зафиксировано пуски 29 целей.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Держим небо! Вместе – к победе!" – отметили в ведомстве.

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Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что 24 дрона-камикадзе этой ночью сбили именно Силы обороны юга. По его словам, на юге попаданий не было зафиксировано, однако агрессор и дальше использует запутанную технику запуска "Шахедов", чтобы "найти щели в нашей ПВО".

"Враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру юга, терроризирует и центральные регионы. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры на Кировоградщине. Пожар удалось оперативно локализовать, информации о пострадавших не поступало", – добавили в Силах обороны юга.

Военные уточнили, что в их зоне ответственности было уничтожено 10 "Шахедов" над Николаевщиной, девять – над Кировоградщиной и пять – над Одесщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ПС ВСУ Николай Олещук показал кадры сбития защитниками дронов во время вражеской атаки ночью 3 октября. Тогда силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей, которыми оккупанты пытались нанести удары по Днепропетровщине и Одесщине.

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