Оккупанты ночью атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области: есть прилет, вспыхнул пожар

Ночью 5 октября российская террористическая армия в очередной раз устроила массированную атаку ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате теракта в Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры.

Спасатели на месте происшествия оперативно локализовали возгорание. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

Всего российские оккупанты запустили 29 ударных дронов. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 БПЛА. Часть "Шахедов" достигла целей и повредила объект инфраструктуры.

В ВСУ отметили, что россияне продолжают попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру на юге нашей страны. Также враг терроризирует центральные регионы.

В зоне ответственности Сил обороны юга Украины уничтожено 10 дронов над Николаевщиной, 9 – над Кировоградщиной и еще 5 – над Одесщиной.

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Напомним, защитники неба Украине ночью 5 октября отбили массированную атаку России, которую та в очередной раз совершила с применением ударных БПЛА Shahed. В воздушном пространстве страны обезвредили 24 из 29 вражеских целей.

Ранее сообщалось, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и одновременно подчеркивают, что процент уничтожения может быть иным, чем нынешний показатель в 70-80%.

К слову, российская террористическая армия постоянно применяет новую тактику обстрела Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг пытается обмануть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ПС ВСУ Николай Олещук показал кадры сбития защитниками дронов во время вражеской атаки ночью 3 октября. Тогда силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей, которыми оккупанты пытались нанести удары по Днепропетровщине и Одесщине.

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