Враг применяет новую тактику и пытается обмануть РЭБ, – Игнат

Российская террористическая армия постоянно применяет новую тактику обстрела Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг пытается обмануть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, россияне занимаются модернизацией "Шахедов", чтобы они были более устойчивыми к средствам РЭБ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, дроны Shahed-131/136 являются высокоточным оружием, которое может поражать цели на большом расстоянии. Во время последней атаки россияне пытались максимально рассредоточить внимание противовоздушной обороны, чтобы как можно больше БПЛА достигли намеченных целей.

"Шахеды обладают достаточно большим запасом хода, могут лететь на большие расстояние, они являются высокоточным оружием, как бы кто не говорил, что они примитивные, нет, это высокоточное оружие, которое летит далеко и бьет точно, поэтому их нужно уничтожать. В этот раз враг по разным маршрутам, в рассыпную посылал "Шахеды" для того, чтобы максимально рассредоточить внимание противовоздушной обороны, чтобы нанести нам больше потерь. Вы видите, промышленные объекты, экономика тоже под прицелом врага. Они пытаются уничтожать наше государство изнутри", – сказал Игнат.

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Также спикер Воздушных сил добавил, что одна группа БПЛА летит по кругу, а вслед за ней следующие дроны летят прямо. С помощью такой тактики агрессор пытаются атаковать объект одновременно с нескольких сторон.

"Одна группа "Шахедов" может по кругу летать, вторая – вылетит немного позже, но полетит напрямую. Таким образом объект будет атакован с обоих сторон одновременно. Это все планируется, проектируется. При планировании ударов враг это просчитывает", – отметил Игнат.

В то же время оккупанты постоянно занимаются модернизацией "Шахедов". В частности, террористы используют композитные материалы, чтобы дрон был менее заметен для систем радиоэлектронной борьбы.

"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малогабаритная. Скорость не высокая. Даже небольшая скорость – это проблема для того, чтобы выявлять цель. Поэтому мы понимаем, что враг будет усовершенствовать "Шахеды" и другое вооружения, используя те самые композитные материалы, что делает их менее заметными для РЭБ. Их делают более стойкими к средствам радиоэлектронной борьбы. Даже если есть влияние РЭБ на "Шахед", он может на некоторое время потерять связь со спутником, но выходя с зоны действия РЭБ он его восстанавливает", – объяснил Игнат.

Напомним, ночью 1 октября российская террористическая армия атаковала Кривой Рог ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В результате теракта произошло разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска ночью 1 октября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре.

Страна-агрессор Россия ночью 1 октября запустила по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. По меньшей мере из трех направлений они пытались атаковать Одесскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска ударили по Харькову и Запорожью ракетами С-300. В областных центрах прозвучали мощные взрывы.

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