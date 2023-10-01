В Кривом Роге после попадания беспилотника есть разрушение, вспыхнул пожар – ОВА

Ночью 1 октября российская террористическая армия атаковала Кривой Рог ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В результате теракта произошло разрушение гражданской инфраструктуры.

На месте вражеских обстрелов возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, из-за ночной атаки врага произошло разрушение гражданской инфраструктуре. В ОВА отметили, что спасатели локализовали огонь на месте происшествия.

В свою очерель глава областног совета Николай Лукашук отметил, что под утро силами противовоздушной обороны над Кривым Рогом был сбит еще один ударный беспилотник. Кроме того, оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В результате вражеской атаки повреждена линия электропередачи и газопровод.

Также российские войска продолжили терроризировать Днепропетровщину артиллерийским огнем. Захватчики обстреляли из артиллерии Никополь. Оккупанты ударили по населеннопу пункту дважды. Информация о последствиях атак уточняется. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

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Напомним, российские оккупационные войска ночью 1 октября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия ночью 1 октября запустила по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. По меньшей мере из трех направлений они пытались атаковать Одесскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября российские оккупационные войска ударили по Харькову и Запорожью ракетами С-300. В областных центрах прозвучали мощные взрывы.

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