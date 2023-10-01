Оккупанты атаковали Харьков и Запорожье ракетами С-300: первые детали

В ночь на воскресенье, 1 октября, российские оккупационные войска ударили по Харькову и Запорожью ракетами С-300. В обоих городах прозвучали мощные взрывы.

Сначала около 1:00 под обстрелом находился Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в областном центре прогремели по меньшей мере четыре взрыва. "Город под ракетным ударом", – отметил он.

Приблизительно через полчаса враг запустил ракеты С-300 со временно оккупированной территории Запорожской области в сторону Запорожья. "Баллистика! Запорожье – в укрытия!" – призывали в ОВА.

После этого в городе прогремели мощные взрывы, сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

О том, что Харьков и Запорожье атаковали именно С-300, информировали мониторинговые каналы.

Также два взрыва прогремело в Снегиревке на Николаевщине.

"На месте уже работают соответствующие службы. Предварительно без жертв. Пожалуйста, находитесь в укрытиях", – сообщил начальник Снегиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 30 сентября в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты нанесли два ракетных удара по Матвеевской ОТГ. В результате атаки есть раненые, поврежден объект критической инфраструктуры.

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