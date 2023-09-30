В Запорожье слышали взрывы: была объявлена баллистическая угроза
Утром 30 сентября в Запорожье были слышны взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили местные паблики. Для Запорожья и области была объявлена баллистическая угроза.
"В Запорожье раздался взрыв", – отмечали в местных Telegram-каналах.
"Взрыв был мощным и слышали его в разных районах города. В некоторых районах слышали два взрыва. Во дворах сработали машинные сигнализации", – писали паблики Запорожья.
Первые сообщения начали появляться около 10.07. Именно в это время в регионе предостерегали баллистическую угрозу.
"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья!" – написал в 10:07 глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Около 10.20 появились сообщения в пабликах о повторных взрывах. По данным местного издания "Первый Запорожский", их было два.
Также некоторые каналы сообщали о том, что звуки взрывов были слышны также в пригороде Запорожья.
"По предварительной информации, первые два взрыва, которые слышали в Запорожье, были из пригорода", – писал один из запорожских пабликов.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 10.09 объявили о вероятности ракетных ударов в ряде регионов нашего государства. Баллистическая угроза объявлена для Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей. Впоследствии к этому перечню добавились Херсонская и Николаевская области.
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