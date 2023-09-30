Силы обороны уничтожили ночью 30 вражеских 'Шахедов' из 40: детали атаки

Ночью 30 сентября государство-террорист Россия в очередной раз атаковало Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В южных регионах нашей страны силы противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских БПЛА.

Российские террористы направили БПЛА с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму преимущественно по южным регионам. Об этом сообщили Силы обороны Юга в Telegram и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксировано около 40 ударных БПЛА Shahed-131/136. В зоне ответственности Сил обороны Юга противовоздушная оборона уничтожила 30 ударных дронов. В Винницкой области силы ПВО сбили 20 "Шахедов", 6 – в Одесской области и еще 4 – в Николаевской области.

В то же время известно о попадания дрона в объект инфраструктуры в Калиновской громаде. В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Для защиты гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные меры для эвакуации. Однако спасатели быстро локализовали возгорание и потребности в эвакуации населения не возникло.

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Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram также подтвредил попадание российского дрона в объект инфраструктуры. Он отметил, что все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что российские террористы вновь направили "шахеды" по непростым маршрутам. С помощью маневров враг пытался обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы нашей страны.

Напомним, в ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, запустив свои дроны-камикадзе Shahed. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, по вражеским целям работала ПВО.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. На территорию предприятия, расположенного в Авдеевке Донецкой области, противник сбросил авиационные бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. В результате очередного террористического акта уничтожено детское кафе.

В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. Однако наше государство готово ответить на российский террор. Как именно читайте в материале.

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