Российские обстрелы: Украина будет жестко отвечать на ракетные атаки РФ и планирует новейшую защиту энергетики

В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. В главном управлении разведки Министерства обороны отмечают, что российские захватчики длительное время проводят разведку с целью последующих ударов по ним.

Уже 21 сентября, во время очередной массированной ракетной атаки российских террористов, впервые за 6 месяцев получили повреждения энергообъекты. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях, – сообщили в НЭК "Укрэнерго".

То, что зимой будет сложно, подтверждает и глава министерства обороны Украины Рустем Умеров, заявивший, что в этот период войска Российской Федерации, вероятно, сосредоточатся на ракетных ударах по критической инфраструктуре нашего государства. Однако Украина готова ответить на российский террор.

Каким образом Украина ответит российским террористам за массированные обстрелы критической инфраструктуры – в материале OBOZREVATEL.

Украинское предупреждение

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Начиная с октября 2022 года Россия начала свой ракетный террор, пытаясь уничтожить критически важные гражданские объекты Украины. Сотни ракет и дронов, выпущенных страной-террористом на города, на длительное время оставляли украинцев без воды, света и тепла.

В этом году все идет к тому, что россияне снова будут стремиться причинить нашей стране как можно больше ущерба именно зимой. Но теперь захватчикам будет гораздо труднее это сделать. Украина готова отвечать.

По словам министра обороны Рустема Умерова, перед зимой российские террористические войска, вероятно, снова сосредоточатся на ракетных ударах по критической инфраструктуре нашего государства. Однако он отметил, что в этот раз Украина будет отвечать на российский террор. При этом руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что ВСУ требуется большее вооружение для отражения атак со стороны РФ.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут истребители, и мы добьемся прогресса. Нам необходимо это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", – отметил Умеров.

Нанести удары есть чем и без иностранного оружия

Киев будет применять ракеты большой дальности ATACMS, которые будут переданы Соединенными Штатами, только для защиты своих территорий. Украина не будет использовать эти ракеты для ударов по территории России в связи с соответствующими договоренностями с партнерами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что украинская сторона обязана соблюдать договоренности с партнерами и использовать это оружие только для защиты своей территории и не бить по территории России. Данилов также отметил, что украинская вооруженная промышленность сейчас работает сверхурочно, чтобы изготовить снаряды, которые можно использовать на территории России.

Как показывают последние события, Украина способна и самостоятельно уничтожать серьезные цели на далеком расстоянии, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Например, 14 сентября возле временно оккупированной Евпатории на территории Крыма была успешно реализована операция по результатам которой уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США. Задействована была украинская ракета новой разработки, так что оружие есть и технически мы готовы решать многие задачи в этом направлении. Также россиян постоянно беспокоят какие-то БПЛА, атакующие и уничтожающие их самолеты, используемые в ракетных атаках по Украине. За последнее время уничтожены и повреждены несколько единиц этой техники и это будет продолжаться и дальше".

По словам Александра Коваленко, россияне не смогут эффективно защитить свои города и их энергетические объекты от асимметричных ответных ударов со стороны Украины.

"Мы имеем полное право на ответные удары, если россияне начнут массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для нашей разведки нет никаких препятствий изучить все их магистрали и направления подачи питания и если в этом потребуется, то я не исключаю такой вариант развития событий. При этом они даже Москву не смогли эффективно закрыть средствами ПВО, туда прилетающими постоянно какие-то дроны. Не смогут россияне защитить другие города и энергетические объекты. Потому результат будет соответствующий, – констатирует Александр Коваленко".

Соглашается с тем, что на сегодняшний день у Украины есть реальные возможности эффективно ответить России на ее террористические атаки и полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

"У нас есть ракеты "Нептун" и "Гром", а также достаточно много видов авиационных беспилотников, которые способны нанести серьезный удар по военным и стратегическим объектам России", – отмечает Роман Свитан.

Ответ уже предоставляется

Похоже, что в России начался сезон "блэкаутов". Так, в Курской области 26 сентября дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость. В результате атаки БпЛА без света остались семь населённых пунктов в области.

"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", – сообщил источник в Службе безопасности Украины.

Еще раньше, 19 августа, подвергся атаке неизвестных дронов военный аэродром в Сольцах (Новгородская область). Изображения, опубликованные в соцсетях, показали большой пожар, охвативший реактивный самолет Ту-22 – сверхзвуковой бомбардировщик, который россияне активно используют для ракетных ударов по украинским городам. Еще два самолета получили серьезные повреждения.

21 августа в РФ заявили, что неизвестный беспилотник атаковал уже аэродром "Шайковка" в Калужской области и повредил самолет Ту-22М3.

Впоследствии представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии СМИ заявил, что во время атаки на "Шайковку" было повреждено сразу несколько единиц вражеской авиатехники.

"ГУР не комментирует, что именно прилетело на аэродром "Шайковка". Мы можем констатировать, что группы, координируемые Главным управлением разведки Минобороны Украины, отработали результативно. Известно несколько поврежденных единиц вражеской авиатехники", - сказал Юсов. Он добавил, что группы совершили успешную атаку из центральной России.

Новейшая защита от энергетиков

Украина зимой будет использовать средства защиты энергосистемы, которые еще никто не применял в мире. Энергетики не раскрывают подробности в целях безопасности, но признают, что речь идет как о противоракетной обороне, так и об использовании инженерных сооружений. Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума Forbes "Энергия бизнеса".

По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны страны-террористки России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с членами правительства и Генштабом ВСУ.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ есть несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексную защиту, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления", – сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что отключений электроэнергии не планируется. Но все будет зависеть от ситуации.