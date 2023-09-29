Россияне обстреляли жилой квартал Херсона: уничтожено заведение общественного питания. Видео

Российские оккупационные войска снова обстреляли жилой квартал Херсона. В результате очередного террористического акта уничтожено общепит.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также опубликовал видео с последствиями атаки (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

Отмечается, что ракеты российские оккупанты запустили по городу около 16:40.

"Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания", – написал Прокудин.

Кроме того, захватчики сбросили по две управляемые авиабомбы на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Видео дня

Напомним, около 8.30 29 сентября российские террористические войска обстреляли Херсон. В результате атаки двое работников коммунального предприятия получили ранения.

Накануне в результате российских обстрелов в Херсоне погибли три человека. Удары российские захватчики нанесли по жилому кварталу. Женщины, чьи жизнь унесла Россия, в момент обстрела находились на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. Однако наше государство готово ответить на российский террор. Как именно читайте в материале.

– Россия нанесла удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. На территорию предприятия, расположенного в Авдеевке Донецкой области, противник сбросил авиационные бомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!