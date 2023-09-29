Оккупанты утром нанесли удар по Херсону, есть раненые. Фото

Около 8:30 29 сентября российские террористические войска обстреляли Херсон. В результате атаки двое работников коммунального предприятия получили ранения.

Об очередном ударе по областному центру сообщили в Telegram Херсонской областной прокуратуры. Отмечается, что повреждения получили жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

Накануне в результате российских обстрелов в Херсоне погибли три человека. Удары российские захватчики нанесли по жилому кварталу. Женщины, чьи жизнь унесла Россия, в момент обстрела находились на улице.

Напомним, также в это утро Россия ударила ракетами "Искандер" по Николаеву – там раздался ряд мощных взрывов. Подтверждено попадание в объект инфраструктуры на окраинах города.

Кроме того, накануне оккупанты обстреляли мирных жителей Константиновки и Красногоровки Донецкой области. Россияне повредили гражданскую инфраструктуру и убили двух человек. Еще шесть мирных жителей получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. Однако наше государство готово ответить на российский террор. Как именно – читайте в материале.

– Россия нанесла удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. На территорию предприятия, расположенного в Авдеевке Донецкой области, противник сбросил авиационные бомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!