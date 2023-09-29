В Николаеве прогремели взрывы: оккупанты ударили по городу 'Искандерами'

В Николаеве во время воздушной тревоги под утро 29 сентября прогремели два мощных взрыва. Предварительно, страна-агрессор РФ нанесла по городу ракетные удары.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты попали якобы двумя ракетами "Искандер-К". Перед тем об угрозе вражеской атаки для региона предупреждали в Воздушных силах и городской голова Александр Сенкевич.

Отметим, что в Николаевской области воздушную тревогу с начала пятницы объявляли дважды. Именно во время второй, в пределах 04:16-04:58, раздались взрывы в облцентре.

"В Николаеве третий раз слышен взрыв", – сообщили корреспонденты "Суспільного" около 04:45.

Мониторинговые каналы заявили о "двух сильных прилетах" в Николаеве. Указывалось, что враг применил баллистические ракеты класса земля-земля.

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"Два "Искандеры-К" прилетели. Будьте в укрытиях", – написал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ужине 27 сентября Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Там был поражен объект инфраструктуры на окраине города.

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