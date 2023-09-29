В Николаеве прогремели взрывы: оккупанты ударили по городу "Искандерами"
В Николаеве во время воздушной тревоги под утро 29 сентября прогремели два мощных взрыва. Предварительно, страна-агрессор РФ нанесла по городу ракетные удары.
По данным мониторинговых каналов, оккупанты попали якобы двумя ракетами "Искандер-К". Перед тем об угрозе вражеской атаки для региона предупреждали в Воздушных силах и городской голова Александр Сенкевич.
Отметим, что в Николаевской области воздушную тревогу с начала пятницы объявляли дважды. Именно во время второй, в пределах 04:16-04:58, раздались взрывы в облцентре.
"В Николаеве третий раз слышен взрыв", – сообщили корреспонденты "Суспільного" около 04:45.
Мониторинговые каналы заявили о "двух сильных прилетах" в Николаеве. Указывалось, что враг применил баллистические ракеты класса земля-земля.
"Два "Искандеры-К" прилетели. Будьте в укрытиях", – написал Telegram-канал "Николаевский Ванек".
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Как сообщал OBOZREVATEL, в ужине 27 сентября Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Там был поражен объект инфраструктуры на окраине города.
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