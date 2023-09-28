Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и обстреляли Херсонщину: есть раненая. Фото и видео

Войска России вечером 27 сентября нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве. А утром 28 сентября оккупанты атаковали Херсонщину, вследствие чего пострадала 47-летняя женщина.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, РФ накануне ударила по инфраструктуре в окрестностях города. Ракетная атака была совершена около 21:44 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Вчера около 21:44 в Николаеве ракетному удару подвергся объект инфраструктуры в окрестностях города. Было возгорание сухой травы – оно оперативно ликвидировано", – информировал Сенкевич.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

В то же время в Херсонской областной военной администрации сообщили, что утром враг нанес удары по Антоновке и Золотой Балке.

"Около 8:35 россияне открыли огонь по Антоновке. Пострадала 47-летняя женщина, которая находилась возле почты. У нее минно-взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

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Золотая Балка же подверглась атаке в 8:00 утра. По центру села зафиксировано полдесятка прилетов, поврежден жилой дом, пострадавших, к счастью, нет, рассказали в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 27 сентября РФ ударила по Херсону, под удар попали два предприятия. Вследствие атаки погиб 41-летний местный житель, ранения получил 27-летний мужчина.

– В ночь на 28 сентября агрессор атаковал Украину 44 "шахедами", силы ПВО сбили 34 из них.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг целился в основном по центру страны. По ее словам, захватчики выискивают новые тактики для ударов.

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