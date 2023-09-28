Россия ночью атаковала Украину 44 'Шахедами': силы ПВО сбили 34 дрона

Силы противовоздушной обороны Украины отбили очередную массированную атаку дронов-камикадзе типа Shahed, запущенных российскими оккупантами. Ночью 28 сентября защитники сбили 34 из 44 ударных БПЛА.

Также были уничтожены разведывательные беспилотники врага. О деталях атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запускали дроны Shahed-136/131 с юго-восточного направления, в частности из района российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины средствами и силами ВС ВСУ в небе над разными регионами было обезврежено 34 "Шахеда".

Эту атаку отбивали воины мобильных огневых групп, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация.

Военные добавили, что за прошедшие сутки также сбили шесть разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня (это были "Орланы", "Зала", "Суперкамы").

Видео дня

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил совершила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение врага. Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Ранее спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что агрессор направлял ударные БПЛА преимущественно на центральные регионы. Также она указала, что оккупанты выискивают новые тактика для атак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что нынешняя вражеская атака затронула и Одесщину.

"Наши силы ПВО отработали на отлично. Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "Шахедов", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной вражеской атаки ночью 26 сентября защитники неба Украины сбили 26 из 38 "Шахедов". Командующий Воздушными силами показал видео того, как уничтожались вражеские дроны.

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