Силы ПВО ночью сбили более 30 'Шахедов', враг не прекращает поиск новых тактик, – Гуменюк

Ночью четверга, 28 сентября, силы противовоздушной обороны Украины сбили в небе более 30 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed. Среди прочего, ударные БПЛА оккупанты направляли на центральные регионы.

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, страна-агрессор РФ не прекращает поиска новых тактик для совершения массированных атак.

"Враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе на центральные. Итоги атаки еще подводятся", – указала она.

Также добавила, что во время одной из крайних массированных атак по Одесской области оккупанты использовали подводный ракетоноситель из Новороссийска. Гуменюк подчеркнула, что так враг подвергает опасности даже собственный личный состав, поэтому очевидно, что операцию он планировал довольно сумбурно.

Вероятной причиной она назвала внезапные изменения в командовании Черноморского флота РФ, который понес потери после серии украинских ударов.

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Представитель Сил обороны юга говорит, что Россия пытается держать свои корабли подальше от зоны действия украинской противовоздушной обороны.

"Ракетоносители есть, они снаряжены в пунктах базирования", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр обороны Рустем Умеров назвал очевидным, что перед зимой Россия сосредоточится на ракетных ударах по критической инфраструктуре Украины. Он заявил, что Силы обороны будут отвечать на такой террор со стороны агрессора.

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