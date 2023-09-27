Украина будет отвечать на атаки России по энергетической инфраструктуре, – Умеров

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сказал, что перед зимой российские террористические войска, вероятно, сосредоточатся на ракетных ударах по критической инфраструктуре нашего государства. Однако он отметил, что Украины будет отвечать на российский террор.

Об этом министр сказал в эфире телеканала CNN во вторник, 26 сентября. Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что украинской армии нужно больше вооружения для отбития атак россиян.

Умеров предположил, что зимой страна-агрессор сосредоточится на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре, как было в прошлом году

"Но мы будем отвечать", – сказал министр.

Руководитель минобороны добавил, что надеется на скорейшее прибытие в Украину современных западных истребителей, которые помогут воинам Сил обороны Украины достичь прогресса в контрнаступлении.

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"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", – сказал Умеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может на 100% предугадать, куда именно страна-террорист Россия направит свои дроны и ракеты. Поэтому необходимо быть готовым к очередным ударам оккупантов по критической инфраструктуре нашей страны.

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