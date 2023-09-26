'Этот вопрос многогранный': Данилов оценил угрозу атак РФ на критическую инфраструктуру и указал на проблемы с санкциями

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может на 100% предугадать, куда именно страна-террорист Россия направит свои дроны и ракеты. Поэтому необходимо быть готовым к очередным ударам оккупантов по критической инфраструктуре нашей страны.

Кроме того, россияне обходят западные санкции, благодаря чему имеют оружия для новых атак по Украине. Об этом Данилов рассказал в интервью изданию ABC.

По словам секретаря СНБО, никто не может быть готов на 100 процентов. Он объяснил, что предугадать действия врага достаточно сложно. Поэтому Украина не знает, какие именно цели будут у врага приоритете.

Также он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы обеспечить защиту своей инфраструктуры. Но многое также зависит от западных санкций против страны-агрессора.

Российские террористы атакуют, в том числе, ударными-дронами камикадзе Shahed, которые производятся из комплектующих из стран-союзников. Следовательно, санкции, введенные Западом, не совсем эффективны для ограничения использования западных технологий, которые применяет Россия.

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К тому же секретарь СНБО подчеркнул, что война – это многогранный вопрос, полный переменных, на которые Украина не влияет.

"Есть факторы, на которые мы не можем повлиять, на которые россияне не могут повлиять. Уметь говорить о будущем – это непростая задача", – заявил Данилов.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам объектов критической инфраструктуры в Украине. Сейчас враг активно занимается разведкой.

Ранее сообщалось, что ночью 26 сентября Россия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадания: разрушения получила припортовая инфраструктура, сгорели фуры и пострадали водители.

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