Оккупанты ночью атаковали Одесщину, есть попадания в припортовую инфраструктуру и пострадавшие. Фото

Страна-агрессор Россия ночью 26 сентября совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадания: повреждения получила припортовая инфраструктура, пострадали люди.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он также показал кадры последствий атаки (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца)..

По словам чиновника, оккупанты в течение двух часов терроризировали регион "Шахедами". Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно и сбили большинство ударных БПЛА.

В то же время под поражение вражескими беспилотниками попал Измаильский район. Там зафиксированы прилеты в припортовую инфраструктуру.

"Пострадали двое мужчин – водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", – сообщил Кипер.

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Он добавил, что в районе получили повреждения здание пункта пропуска, складские помещения, а также около 30 грузовиков. В частности, шесть фур загорелись. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

По данным мониторинговых каналов, удар "Шахеда" пришелся на паромную переправу Орловка – Исакча между Украиной и Румынией. В румынских соцсетях публиковали видео с моментом прилета, снятые с их территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 25 сентября Россия атаковала Одесскую область 19 "Шахедами", 12 ракетами "Калибр" и двумя – "Оникс". Защитники неба сбили большинство целей, однако были попадания в зернохранилища, погибли два человека.

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