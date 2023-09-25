РФ ночью атаковала Одесщину дронами и ракетами: под ударом была припортовая инфраструктура, есть разрушения

Страна-агрессор Россия во время ночной воздушной атаки по Украине 25 сентября нанесла удары по Одесской области. Поражение потерпела припортовая инфраструктура, поврежден склад и возник пожар в высотке, есть пострадавшая.

Враг использовал ударные беспилотники и два типа ракет. О последствиях очередного террористического акта сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

"К сожалению, есть попадание. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован", – написал чиновник.

По его словам, также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В результате взрывной волны пострадала мирная жительница Одессы. Женщина получила повреждения обломками, ее доставили в местную больницу, где она получает всю необходимую помощь.

"Желаем ей скорейшего выздоровления! Преступления российских террористов фиксируют правоохранительные органы", – добавил Кипер.

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Отметим, что во время ночной воздушной тревоги в понедельник первые несколько взрывов в Одессе было слышно после 00:10. Впоследствии громкие звуки повторились. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в сторону Одесской области двигались ударные-дроны-камикадзе типа Shahed. Позже там указали, что в сторону региона летят дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, войска РФ запустили по Одесщине 19 дронов Shahed-136/131, а также 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые – "Оникс". Защитники неба сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров", а остальные цели привели к прилетам, которые, к счастью, обошлись без жертв.

Повреждения получил морской вокзал и расположенный рядом недействующий отель, где вспыхнул пожар. Ракеты "Оникс" разрушили зернохранилища.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки 23 сентября войска РФ ударили по Одесщине сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Две из этих вражеских целей попали в рекреационную зону на открытой территории, обошлось без пострадавших.

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