В Одессе и Кривом Роге раздались мощные взрывы: все детали атаки
В Одессе в ночь на 25 сентября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога –оккупационные войска России запустили в сторону Одесщины ударные БПЛА, работали силы ПВО.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Несколько взрывов было слышно после 00:10.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем канале в Telegram призвал жителей области находиться в укрытиях.
"Одесский район, будьте в укрытиях! Работу ПВО не снимать!" – написал он.
В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в сторону Одессы и Одесской области двигались ударные-дроны-камикадзе типа Shahed.
В Telegram-канале Сил обороны юга Украины сообщили, что в Одессе и области идет активная работа сил противовоздушной обороны.
"В Одессе и области атака и активная работа. Будьте в укрытиях", – говорится в сообщении.
Позже в Воздушных силах сообщили, что в направлении Одессы летят дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".
В мониторинговых каналах сообщили о мощных взрывах в Одессе и Кривом Роге.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия 24 сентября нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Одна из авиабомб попала по промзоне в Днепровском районе, другая ударила по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.
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