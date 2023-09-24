Войска РФ сбросили на Херсон управляемые авиабомбы: попали по промзоне и гражданской инфраструктуре

Российская армия 24 сентября нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Одна из авиабомб попала по промзоне в Днепровском районе, другая ударила по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. В настоящее время устанавливаются все детали о пострадавших и разрушениях.

Так, Прокудин сообщил, что в результате удара российской авиабомбы по одному из предприятий Херсона травмирован человек. Ранение получила 49-летняя женщина-охранник, которая во время атаки оккупантов находилась на территории предприятия. Женщина получила легкие повреждения, и ей оказали помощь на месте.

Глава ОВА призвал местное население оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские войска 24 сентября ударили из авиации по нескольким населенным пунктам в Бериславском районе на Херсонщине, а также обстреляли город Херсон. В сети появились новые фото и видео последствий ударов оккупантов.

Также войска страны-агрессора России утром и днем 24 сентября нанесли авиационные удары по городу Берислав и селу Львово в этом районе Херсонской области. В результате действий террористов повреждена гражданская инфраструктура, погибли и пострадали мирные жители.

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