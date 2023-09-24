Оккупанты утром ударили по Бериславу на Херсонщине: повреждена больница и подстанция скорой

Войска страны-агрессора России утром 24 сентября нанесли авиационный удар по городу Берислав в Херсонской области. В результате действий террористов повреждена гражданская инфраструктура.

В частности, под вражеский удар попали здания медучреждения. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что повреждения получили помещение больницы и подстанция скорой помощи. Там взрывной волной выбило окна и двери. Внутри уничтожено диагностическое оборудование.

"К счастью, обошлось без жертв", – подчеркнули в ОВА.

По ее данным, за прошедшие сутки российские оккупанты ударили по банковскому учреждению в Бериславском районе. В общем Херсонщина за 23 сентября подверглась 83 вражеским обстрелам – приняла на себя 332 снаряда из минометов, артиллерии, РОВД "Град", а еще танков, беспилотников и авиации ВС РФ.

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Из них 28 пришлось по Херсону. Этими обстрелами российские террористы убили одного человека, еще трое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты используют FPV-дроны для ударов по местам скопления людей, в частности на Херсонщине. Обычно целью врага становятся пункты выдачи гуманитарной помощи или время суток, когда гражданские возвращаются с работы.

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