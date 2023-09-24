Оккупанты начали использовать дроны для ударов по скоплениям мирных людей на Херсонщине – Гуменюк

Российские военные продолжают использовать преступные методы ведения войны, направленные, прежде всего, против мирного населения Украины. Они начали применять FPV-дроны для поражения мест скопления людей.

В частности, воздушные атаки таким оружием враг активизировал в Херсонской области. Об этом рассказала в эфире телемарафона начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, армия РФ усиливает воздушный способ ударов на Херсонском направлении непосредственно в прифронтовых территориях.

Поскольку контрбатарейной борьбой Силы обороны выбивают артиллерийские возможности оккупантов с левого берега Днепра, те чаще переходят на атаки с воздуха.

Для этого российские террористы используют тактическую авиацию и беспилотники. К тому же, не только ударные дроны, но и FPV, которые могут переносить осколочные боеприпасы.

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"И сбрасывают их на места скопления людей, где выдается гуманитарная помощь, собираются гуманитарные штабы или люди просто направляются с работы домой", – отметила Гуменюк.

Напомним: в течение 23 сентября войска РФ дважды обстреляли Херсон. После обеда субботы они ударили по жилым домам в городе и убили 65-летнюю женщину, а вечером сбросили по меньшей мере пять управляемых авиабомб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября российские оккупанты сбросили взрывчатку на скопление людей возле автостанции в Бериславе на Херсонщине. К счастью, обошлось без жертв, но по меньшей мере четверо гражданских – пенсионеры – получили ранения.

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