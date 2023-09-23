Россияне вторично за день обстреляли Херсон: пострадали прибрежные районы

Российские оккупанты второй раз за день атаковали Херсон. На этот раз в результате обстрелов пострадали прибрежные районы.

Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Известно, что с правого берега Херсонской области вечером 23 сентября захватчики выпустили минимум пять КАБ.

"В Херсоне слышны громкие взрывы! Враг еще раз обстреливает областной центр, в том числе прибрежные районы. Армия РФ - это террористы, которые воюют с мирными людьми! Позаботьтесь о себе и своих близких! Оставайтесь в безопасных местах!" – отметил Мрочко.

О погибших и пострадавших пока информация не поступала.

Стоит отметить, что в результате обстрела, произошедшего после обеда в субботу, 23 сентября, погиб один гражданский человек, еще один – пострадал.

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Напомним, войска Российской Федерации совершили очередное военное преступление в Херсонской области. Они, сбросив с дрона взрывчатку, тяжело ранили мирного жителя.

Утром пятницы, 22 сентября, вражеские снаряды в очередной раз попали в жилые дома Херсона – в одном погиб молодой человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на захваченной части Херсонщины российские военные убили молодых супругов, которые отказались сотрудничать с незаконной "властью" и не хотели брать паспорта РФ. Из-за действий террористов сиротой осталась двухлетняя дочь украинцев.

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