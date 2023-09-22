Оккупанты утром обстреляли Херсон: вспыхнул пожар, есть погибший

Войска страны-агрессора России продолжают цинично обстреливать Херсон. Утром в пятницу, 22 сентября, вражеские снаряды в который раз попали по жилым домам – в одном погиб молодой человек.

Еще один человек получил ранения. Об очередном теракте со стороны оккупантов сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко в Facebook.

По его словам, удар пришелся на Днепровский район города. На месте работают соответствующие службы.

"В результате утренних обстрелов российскими оккупационными войсками есть попадания в жилые дома. По предварительной информации, двое пострадавших", – написал чиновник.

По данным hromadske, из-за вражеских обстрелов в одном из жилых домов и гараже вспыхнул пожар. От полученных ранений погиб мужчина, еще один человек травмировался.

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Мрочко подтвердил, что утренними ударами по облцентру войска страны-агрессора РФ убили 25-летнего херсонца.

Отметим, что накануне российские оккупанты тоже целились именно по жилой застройке Херсона. В результате ночных обстрелов погибли и пострадали мирные люди. Повреждения получили дома и общежитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, на захваченной части Херсонщины российские военные убили молодых супругов, которые отказались сотрудничать с незаконной "властью" и не хотели брать паспорта РФ. Из-за действий террористов сиротой осталась двухлетняя дочь украинцев.

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