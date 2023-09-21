Оккупанты ночью ударили по жилым кварталам Херсона: два человека погибли, 5 ранены

Ночью 21 сентября российские террористы обстреляли жилые кварталы Херсон. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненные.

Личности двух погибших людей сейчас устанавливаются. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его слова, российские оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона около 3:40 ночи. Вражеские снаряды попали в здание общежития, когда люди еще спали.

В результате теракта погибло два человека. Их личности сейчас устанавливаются.

Также среди мирных жителей есть раненные. С места обстрела 61-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.

Кроме того, 81-летняя местная жительница получила медицинскую помощь на месте.

Напомним, утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Также 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

– В Черкассах российская ракета была сбита, однако в результате падения обломков пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.

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