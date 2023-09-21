В Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, пострадали пять человек: под завалами остается человек. Фото
Утром 21 сентября российские оккупанты атаковали Черкассы. Российская ракета была сбита, однако пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. Спасатели уже прибыли на место происшествия.
"В результате сбивания российской ракеты есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города, на месте работают все службы", – написал он.
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец уточнил, что в центральной части города упали обломки вражеской ракеты, в результате чего и пострадал объект социальной инфраструктуры.
"Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", – написал он.
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