В Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, пострадали пять человек: под завалами остается человек. Фото

Утром 21 сентября российские оккупанты атаковали Черкассы. Российская ракета была сбита, однако пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

"В результате сбивания российской ракеты есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города, на месте работают все службы", – написал он.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец уточнил, что в центральной части города упали обломки вражеской ракеты, в результате чего и пострадал объект социальной инфраструктуры.

"Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", – написал он.

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