Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Ранним утром 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

Об атаке на областной центр сообщили в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов. Городян призывали находиться в укрытиях.

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по Харькову 6 ударов, в том числе в Слободском районе города.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попаданий", – написал глава ОВА.

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