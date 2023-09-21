Новая атака РФ на Украину: в Киеве, Ривне, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях работала ПВО, в Харькове и на Львовщине прогремели взрывы

Ранним утром в четверг, 21 сентября, российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО, а в Харькове прогремели взрывы.

О работе защитников неба в Telegram сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он призвал местных жителей соблюдать информационную гигиену и не снимать работу военных.

Ситуация в Харькове

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram, что оккупанты наносят удары по областному центру и призвал горожан находиться в укрытиях. Тем временем мониторинговые каналы сообщили о пуске С-300 в направлении Харькова, а мэр города Игорь Терехов – о нескольких взрывах, по данным местных каналов – не менее 6.

Киев

Видео дня

В КМВА также сообщили о работе ПВО в столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе столицы, также поступил вызов из Голосеевского. В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода.

"В результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Хмельницкий

Также взрывы прогремели в Хмельницкой области, в регионе также сработало ПВО, сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Львовщина

В Дрогобычском районе Львовской области прогремели взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Что известно о других регионах

Около 6:30 взрыва слышали жители Ивано-Франковска.

В Ривне также прогремели взрывы, после чего в части города исчез свет.

Кроме того, взрыв слышали и в Винницкой области, сообщает "Суспільне".

Напомним, россияне обстреливают наше государство уже пятые сутки подряд. В частности, 20 сентября вражеский дрон попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в результате чего вспыхнул пожар. На месте работали все соответствующие службы, а работа предприятия была временно приостановлена.

В ту же ночь россияне убили четырех местных жителей в городе Торецк Донецкой области. Против населенного пункта применили 240-миллиметровую активно-реактивную мину 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан". Обстрелом врага повреждены и разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

19 сентября кремлевские террористы ударили по Купянску Харьковской области авиабомбой. В результате преступных действий россиян погибли шесть человек. Они были волонтерами, эвакуировавшими мирное население.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россияне дроном атаковали автомобиль со шведскими журналистами в Степногорске в Запорожье. Машина репортеров была уничтожена, сотрудники иностранной прессы не пострадали, но легкие ранения получил украинский продюсер.

– Ночью 20 сентября Россия атаковала Украину с воздуха 24 дронами-камикадзе "Шахед". Защитники неба предотвратили массированные поражения, сбив 17 целей.

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