Оккупанты атаковали авто со шведскими журналистами на Запорожье: в МИД Украины отреагировали. Фото

Российский дрон атаковал автомобиль со шведскими журналистами в Степногорске на Запорожье. Машина репортеров была уничтожена, сотрудники иностранной прессы не пострадали, но легкие ранения получил украинский продюсер.

Об инциденте сообщила директор по исследованиям международной безопасности Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева. По ее словам, журналист TV4 Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэл Здолсек вышли из машины для съемки, когда ее атаковал БПЛА.

К счастью, они не пострадали. На журналистах были жилеты и каски с надписью "Пресса".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решительно осуждают нападение, и рассказали, что украинский продюсер получил легкие травмы.

"Мы решительно осуждаем нападение беспилотников России на экипаж TV4 в Запорожской области. Украинский продюсер получил небольшие травмы, а репортер и фотограф чудом не пострадали. Все имели четкие отметки "Пресса". Это очередное военное преступление России против журналистов", – резюмировал представитель МИД Олег Николенко.

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