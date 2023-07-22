'Удивлял всех кругозором и мужеством': на фронте в Украине погиб журналист Дмитрий Рыбаков. Фото

На войне за свободу и независимость Украины погиб украинский журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортер". Он воевал в 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

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Об этом 21 июля сообщил украинский военный, кинорежиссер, бывший политзаключенный России Олег Сенцов на своей странице в Facebook. Он сказал, что погибший боец "Репортер" на фронте удивлял всех своим кругозором, а потом – мужеством.

Сенцов отметил, что Рыбаков погиб, как Герой, с оружием в руках.

"Война продолжается и забирает лучших среди нас. Дима "Репортер" удивлял всех, сначала своим кругозором, знанием, а затем отвагой и мужеством. Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек в бою: кто-то скиснет, а кто-то будет сражаться как лев. Он сражался как лев и погиб как Герой. Друг, отдыхай с миром! Дальше придется работать без тебя...", – написал он.

Издание Mind.UA сообщило, что Дмитрий Рыбаков писал для них аналитические материалы, до начала полномасштабного вторжения России он работал медиаконсультантом и журналистом.

"Дмитрий был не просто журналистом Mind, который писал материалы, а одним из тех активных людей, кто помогал запускать и развивать этот проект, кто приводил в него новых людей. Дмитрий брался за любые расследования – у него не было страха или "тормозов" каких-нибудь. Он был одним из тех, кто верил, что медиа должно быть именно таким, каким мы его делали", – прокомментировал главный редактор Mind.UA Евгений Шпитко.

В редакции добавили, что у воина осталась супруга и двое дочерей – Анна и Светлана.

Супруга воина Татьяна Рыбакова уточнила, что ее муж мобилизовался в ВСУ по собственному желанию и принял присягу 1 сентября 2022 года.

"Дмитрий был на Запорожском направлении, они с побратимами приняли бой, вражеский дрон с гранатой ударил в окоп по Дмитрию, ранения не совместимы с жизнью. Погиб 18.07" – сообщила супруга защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области 21 июля простятся с 21-летним воином ВСУ Максимом Деркачом, чья молодая жизнь оборвалась в прошлом году на фронте в Запорожской области. Защитник погиб, минируя дорогу для сдерживания врага.

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