Оккупанты нанесли удары по Ривне: есть прилеты

Утром 21 сентября российские террористы ударили по Ривне. В городе зафиксированы прилеты.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВО Виталий Коваль. Он отметил, что детали пока не разглашаются. "Суспільне" отметило, что после взрывов в части города исчезло свет.

Мэр Ривне Александр Третяк отметил, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места, истощает ПВО.

"Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами. Воздушная тревога продолжается, вероятна вторая волна ракет и БПЛА. Берегите себя", – написал Третяк.

Напомним, этой ночью оккупанты устроили массированную атаку по многим регионам Украины. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровно и Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО, а в Харькове и на Львовщине прогремели взрывы.

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