newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Оккупанты нанесли удары по Ривне: есть прилеты

Марина Погорилко
War
1 минута
9,1 т.
Оккупанты нанесли удары по Ривне: есть прилеты

Утром 21 сентября российские террористы ударили по Ривне. В городе зафиксированы прилеты.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВО Виталий Коваль. Он отметил, что детали пока не разглашаются. "Суспільне" отметило, что после взрывов в части города исчезло свет.

Оккупанты нанесли удары по Ривне: есть прилеты

Мэр Ривне Александр Третяк отметил, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места, истощает ПВО.

"Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами. Воздушная тревога продолжается, вероятна вторая волна ракет и БПЛА. Берегите себя", – написал Третяк.

Оккупанты нанесли удары по Ривне: есть прилеты

Напомним, этой ночью оккупанты устроили массированную атаку по многим регионам Украины. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровно и Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО, а в Харькове и на Львовщине прогремели взрывы.

Новость дополняется...