В Торецке войска России из самоходного миномета 'Тюльпан' убили четырех человек. Фото

Оккупационная армия России совершила очередное военное преступление против украинского народа. В среду, 20 сентября, российские захватчики ударили по городу Торецк в Донецкой области и убили четырех местных жителей.

Также пострадали окрестности города, в частности населенный пункт Пивничное. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

Как заявили украинские правоохранители, россияне ударили по Торецку 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан".

В самом городе жертвами обстрела врага стала девушка 19 лет и 20-летний парень. Они получили тяжелые телесные повреждения и погибли. ВО время атаки пара находилась в частном доме.

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Также тяжелые ранения, которые оказались не совместимы с жизнью, получили 60-летний мужчина и его мама. Женщине было 84 года. Их оккупанты убили в Пивничном.

Кроме того, обстрелом врага повреждены и разрушены частные дома и хозяйственные постройки. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия РФ в Степногорске на Запорожье атаковала беспилотником автомобиль со шведскими журналистами. Машина репортеров была уничтожена, сотрудники иностранной прессы не пострадали, но легкие ранения получил украинский продюсер.

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